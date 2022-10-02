Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранена літня жінка

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів, прилеглих до кордону з Росією та лінії зіткнення.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, росіяни обстрілювали місто Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, місто Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району.

“За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка”, – розповів Синєгубов.

Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.

Продовжується гуманітарне розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, на лінії зіткнення йдуть бої. Ворог здійснив спробу наступати на Козачу Лопань, але під вогнем наших захисників відійшов з втратами.