Головне за день. Субота, 1 жовтня

Звільнення Лиману, розстріляна росіянами колона на Харківщині, пожежа на аеродромі Бельбек, набуття чинності законом про ленд-ліз. Яким запам’ятається 220-й день повномасштабної війни.

81-ша окрема аеромобільна десантна бригада повідомила про звільнення Лиману.

“Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області”, – заявили військові.

Українські захисники скинули з даху адміністративної будівлі російські прапори, натомість встановивши український стяг.

За кілька годин до цього спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що бійці Збройних сил України увійшли до Лиману, де на той час точилися бої.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - заявив Череватий.

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ раніше повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1-го жовтня – в нашій новині.

У Куп’янському районі на Харківщині виявили обстріляну колону з автомобілями, де були цивільні.

"Окупанти завдали удару по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

"30 вересня прокурорами, слідчими СБУ та поліції поблизу села Курилівка Куп’янського району виявлено розстріляну колону з семи автівок. Вказані автомобілі розстріляла російська армія 25 вересня, коли цивільні намагались евакуюватись. Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками — вони згоріли живцем. За попередніми даними, загинуло щонайменше 22 людини, серед яких 10 дітей", - йдеться в повідомленні.

Згодом речник обласного управління СБУ Владислав Абдула повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна жінка.

В окупованому росіянами Криму горів аеродром Бельбек.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео з місця події. "Горить щось у районі Бельбека", - йшлося в повідомленні.

Призначений окупантами "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на аеродромі Бельбек "трапилась позаштатна ситуація". "За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки", - прокоментував він.

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.

"Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А отже - більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі всі свої території", - написав у Twitter голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Його підписав президент США Джо Байден 9 травня.

Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням. Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - платити за поставки заздалегідь не потрібно.

Сьогодні, 1 жовтня, запрацював газопровід із Греції до Болгарії, який має знизити залежність Європи від газу з Російської Федерації.

З нагоди запуску в столиці Болгарії Софії перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила думку, що газопровід обмежить можливість Москви тиснути на членів ЄС та інші країни. "Цей трубопровід змінює ситуацію з енергетичною безпекою в Європі. Цей проєкт означає свободу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що, попри вплив війни РФ проти України, завдяки подібним проєктам Європа матиме достатньо газу на зиму.Фон дер Ляєн наголосила, що Європа має все необхідне, щоб звільнитися від залежності від Росії. Вона назвала це "питанням політичної волі".

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