За результатами туру гурту “Один в Каное” у Північній Америці було зібрано понад 78 тисяч доларів для допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба огранізаторів – Moloko та ArtLife.

“Український гурт “Один в Каное”, який в серпні завершив свій благодійний тур містами Північної Америки, разом з організаторами, компанією MoLoKo та ArtLive зібрали 78 665 доларів, які будуть перераховані у благодійні фонди: “Повернись Живим”, “Фонд Сергія Притули” та “Фонд Сергія Жадана””, – йдеться у повідомленні.

Кошти були розподілені між фондами, а також буде безпосередньо надано допомогу окремим підрозділам ЗСУ на забезпечення їхніх нагальних потреб.

“Місяць північноамериканського туру минув. Ми повернулися додому. Дякуємо всім і кожному, хто був на наших концертах! Ми привезли вам частинку України, а ви, натомість, показали, що Україна залишається в серці, незалежно від відстаней. Давайте й надалі триматися разом, де б ми не були – до самої перемоги і далі!”, – поділився гурт.

Гурт відвідав 13 міст США і Канади.