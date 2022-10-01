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Гурт “Один в Каное” зібрав після туру у Північній Америці $78 тисяч для допомоги Україні

Музиканти відвідали 13 міст США і Канади.

Гурт “Один в Каное” зібрав після туру у Північній Америці $78 тисяч для допомоги Україні

За результатами туру гурту “Один в Каное” у Північній Америці було зібрано понад 78 тисяч доларів для допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба огранізаторів – Moloko та ArtLife.

“Український гурт “Один в Каное”, який в серпні завершив свій благодійний тур містами Північної Америки, разом з організаторами, компанією MoLoKo та ArtLive зібрали 78 665 доларів, які будуть перераховані у благодійні фонди: “Повернись Живим”, “Фонд Сергія Притули” та “Фонд Сергія Жадана””, – йдеться у повідомленні.

Кошти були розподілені між фондами, а також буде безпосередньо надано допомогу окремим підрозділам ЗСУ на забезпечення їхніх нагальних потреб.

“Місяць північноамериканського туру минув. Ми повернулися додому. Дякуємо всім і кожному, хто був на наших концертах! Ми привезли вам частинку України, а ви, натомість, показали, що Україна залишається в серці, незалежно від відстаней. Давайте й надалі триматися разом, де б ми не були – до самої перемоги і далі!”, – поділився гурт.

Гурт відвідав 13 міст США і Канади. 

Фото: Один в Каное

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