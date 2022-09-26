У Музеї Ханенків покажуть п’ятигодинну сучасну оперу про створення світу

30 вересня у Музеї Ханенків відбудеться прем’єра опери GENESIS композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка, організаторів лабораторії сучасної опери Opera Aperta.

Роботу над створенням опери композитори розпочали у липні. В основі її лібрето лежать різні варіації книги Буття та античний міф про Орфея. Дія опери розгортатиметься у 13 залах спорожнілого музею, адже його колекцію довелось евакуювати через воєнну загрозу. Глядачі зможуть переходити із зали у залу та створювати власну драматургію опери.

"Останні три роки нам дуже пощастило з київськими локаціями, – розповідає Роман Григорів. – Chornobyldorf ми створювали у «Мистецькому арсеналі», Opera Lingua – у бібліотеці імені Вернадського. В цьому сезоні певну трилогію з попередніми локаціями утворює простір Музею Ханенків. Він розташований поруч із нашою студією на базі Спілки композиторів. Будинок Ханенків ніби сам обрав нас для створення GENESIS. Кожен сезон певний простір, його архітектура та історія стають для нас розширеною сценографією, місцем, яке надихає на пошук нового оперного формату".

Фото: Музей Ханенків

Роман Григорів та Ілля Разумейко є засновниками фестивалю PORTO FRANKO та лабораторії сучасної опери Opera Aperta. Також Роман – музичний керівник Національного президентського оркестру України, а Ілля – докторант програми Artistic Research Center Віденського університету музики та перформативних мистецтв. Спільні роботи композиторів – опери Chornobyldorf та IYOV – увійшли в топ світових музично-театральних перформансів Music Theater Now та були представлені на провідних фестивалях сучасної опери в Європі та США. Навесні цього року артисти презентували Chornobyldorf у Роттердамі та Відні, далі заплановані покази у Вільнюісі, Мілані, Хаддерсфілді.

Побачити виставу GENESIS у Музеї Ханенків глядачі зможуть 30 вересня, 1 та 2 жовтня. Початок о 14:00.

Нагадаємо, Україна ініціює спільний проєкт з Метрополітен-опера у Нью-Йорку.