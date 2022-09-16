Благодійний проєкт We and World зібрав більше 40 000 євро на продажах творів українських художників

Половина зібраних коштів піде на підтримку самих художників, друга половина – на благодійність.

Фото: проєкт «Ми і Світ»

Мистецький виставковий проєкт "Ми і світ" (We and World), заснований в межах Благодійного фонду Козицького, зібрав за два місяці понад 40 000 євро. Про це повідомила пресслужба проєкту.

Проєкт був створений після 24 лютого з метою підтримати українських художників та промотувати українську культуру за кордоном. В межах проєкту 64 митці з Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Одеси та Херсона пожертвували фонду більше 150 художніх робіт, створених після початку повномасштабного вторгнення. Ці твори, зібрані у виставку «Нездолані», організатори проєкту продають на благодійних аукціонах у різних країнах світу.

"Виставка «Нездолані» представляє твори живопису, кераміки та скульптури художників з різних регіонів України, зокрема окупованих. Кожен твір в певній мірі передає ідею впертості, опірності і нездоланності українського народу проти ворога", – коментує кураторка проєкту, артдиректорка Благодійного фонду Козицького Христина Береговська.

Серед художників, які взяли участь у проєкті – Валерій Басанець, Ігор Береза, Юрій Кох, Анна Лисик, Антон Логов, Любомир Медвідь та ін.

Благодійні виставки-аукціони в межах проєкту «Ми і світ» вже пройшли у галереях Берліна, Відня, Парижа, Рима та Львова. Наступними містами, галереї яких долучаться до проєкту, стануть Женева, Мілан, Дюссельдорф, Прага, Варшава, Мельбурн, Чикаго, Торонто. Половина зібраних коштів піде на підтримку самих художників, друга половина – на благодійність, зокрема, на протезування постраждалих від російської агресії та стипендії для українських студентів, які навчаються за кордоном.

Нагадаємо, світлини захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького перемогли на фотоконкурсі в Парижі. Знімки з фотосерії "Світло переможе" отримали "золото" премії Prix de la Photographie Paris у категорії Press/War та друге місце – в загальній категорії Press.