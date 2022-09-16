Стали відомі переможці грантової програми Netflix для українських кінематографістів

Гранти від Netflix на розробку сценаріїв в межах програми у співпраці з Українською кіноакадемією та House of Europe отримали 48 українських проєктів. Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

Кожна із 48 команд грантоотримувачів у складі продюсера та сценариста отримає гранти у розмірі 15 000 доларів на розробку сценарію, а також можливість долучитися до ексклюзивних онлайн-сесій з міжнародними експертами галузі. Онлайн-сесії будуть проводити викладач кіношколи UCLA Алекс Франклін, сценаристка Барбара Ненс, Netflix International Originals Крістофер Мак, телекритик Давид Б’янкуллі, виконавчий продюсер і телевізійний коуч Джо Вулф, а також відбудуться дві спеціальні сесії-розмови з творцями відзначеного нагородами документального фільму "Для Сами" – режисерським дуетом Ваад Аль-Катеб та Едвардом Вотсом і з авторами польського серіалу від Netflix "Повінь" (High Water) – Анною Кепінською (продюсерка) і Каспером Байоном (сценарист).

Ця ініціатива Netflix покликана допомогти українським кіномитцям в Україні та по всьому світу, які постраждали або були переміщені через війну, з метою продовження та розвитку їх роботи.

До участі в програмі було подано 717 проєктів, які пройшли технічний відбір. З них 157 становлять документальні проєкти, 190 – ігрові серіали та 370 – повнометражні фільми.

Переможцями програми стали:

ОРИГІНАЛЬНІ ПОВНОМЕТРАЖНІ ІГРОВІ ФІЛЬМИ

"Азовсталь", автор сценарію – Олег Сенцов, продюсер – Денис Іванов;

"Антонівка" (робоча назва), авторка сценарію – Катерина Горностай, продюсерка – Віка Хоменко;

"Втручання", автор сценарію – Євген Тунік, продюсер – Олексій Гладушевський;

"За Перемогу!", автор сценарію – Валентин Васянович, продюсерка – Ія Мислицька;

"Золотий лев на Івана Купала", авторка сценарію – Дарія Онищенко, продюсер – Пилип Іллєнко;

"Одеса-Берлін", автор сценарію – Павло Ар’є, продюсер – Валерій Калмиков;

"Особліве відношення", автор сценарію – Антоніо Лукіч, продюсерка – Анна Яценко;

"Помста", автор сценарію – Андрій Дончик, продюсер – Євгеній Д’яченко;

"ПТСР", автор сценарію – Андрій Негрескул, продюсер – Максим Асадчий;

"Сім повернень назавжди", автор сценарію – Михайло Іллєнко , продюсер – Мирослав Гай;

"Тигролови", авторка сценарію – Анна Бурячкова, продюсерка – Наталія Лібет;

"Трагедія", автор сценарію – Павло Остріков, продюсерка – Анна Яценко;

"Цвіт вишні", авторка сценарію – Марися Нікітюк, продюсерка – Соломія Ільницька;

"Червоне на білому", авторка сценарію – Ірина Громозда, продюсерка – Олена Лавренюк;

"Юкрейн is the capital of Great Britain", авторка сценарію – Антоніна Ноябрьова, продюсер – Данило Каптюх;

"Я не пам’ятаю цю війну", автор сценарію – Ігор Савиченко, продюсерка – Соломія Ільницька.

ОРИГІНАЛЬНІ ІГРОВІ СЕРІАЛИ

"Аби день до вечора", автор сценарію – Олег Зборовський, продюсерка – Катерина Вишневська;

"Боярка", авторка сценарію – Ольга Гібелінда, продюсерка – Іванна Хіцінська;

"Вона прокинулася", авторка сценарію – Євгенія Савиченко, продюсерка – Іванна Дядюра;

"Інгігерда", автор сценарію – Дмитро Капранов, продюсерка – Олеся Ногіна;

"Моє серце – сталь", авторка сценарію – Аліна Семерякова, продюсерка – Наталія Стрибук;

"Мухоловка/Копачі сонця", автор сценарію – Мирослав Латик, продюсерка – Оксана Іванюк;

"Невимовлене", авторка сценарію – Жанна Озірна, продюсер – Дмитро Суханов;

"Ольга Київська", автор сценарію – Валерій Примост, продюсерка – Белла Терзі;

"Поїзд з України", авторка сценарію – Лілія Молодецька, продюсерка – Оксана Задорожна;

"Провідник", авторка сценарію – Оксана Артеменко, продюсерка – Олена Яковіцька;

"Проєкт без назви", автор сценарію – Дмитро Кіцай, продюсер – Єгор Олєсов;

"Революція на граніті", автор сценарію – Антон Базелінський , продюсерка – Галина Храпко;

"Струни", автор сценарію – Васілян Хачатур , продюсерка – Злата Єфіменко;

"Таємниця Алчевського", автор сценарію – Тарас Дронь, продюсерка – Наталія Яковлева;

"Тіна", автор сценарію – Аркадій Непиталюк, продюсерка – Олеся Лук’яненко;

"Фото топлес", авторка сценарію – Наталя Блок, продюсер – Дмитро Мінзянов.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ

"Аматор", авторка сценарію – Надія Парфан, продюсер – Ілля Гладштейн;

"Безвічний похід", авторка сценарію – Ірена Стеценко, продюсер – Віталій Шереметьєв;

"Блаженні", автор сценарію – Андрій Лисецький, продюсер – Геннадій Кофман;

"Війна в Чорнобилі", автор сценарію – Олексій Радинський, продюсерка – Люба Кнорозок;

"Гості з Харкова", авторка сценарію – Галина Лаврінець, продюсерка – Олександра Братищенко;

"Дівія", автор – сценарію Дмитро Грешко, продюсерка – Поліна Герман;

"Дні, які хочеться забути", авторка сценарію – Аліна Горлова, продюсер – Максим Наконечний;

"За кадром", авторка сценарію – Марина Степанська, продюсерка – Юлія Сінькевич;

"Залізна людина (Одного дня я хочу бачити, що ти щасливий)", авторка сценарію – Марина Нікольчева, продюсерка – Олександра Кравченко;

"Кінець Москви", автор сценарію – Максим Бернадський, продюсер – Єгор Олесов;

"Переміщені" (робоча назва), авторка сценарію – Ольга Журба, продюсерка – Дар’я Бассель;

"Прах, що осідає шаром на поверхні", авторка сценарію – Зоя Лактіонова, продюсерка – Валерія Сочивець;

"Україна так далеко", авторка сценарію – Дар’я Аверченко, продюсер – Роман Бондарчук;

"Фортеця Маріуполь", авторка сценарію – Юлія Гонтарук, продюсерка – Іванна Хіцінська;

"Фронт", авторка сценарію – Аліса Коваленко, продюсер – Валерій Калмиков;

"Червона зона", авторка сценарію – Ірина Цілик, продюсерка – Дар’я Бассель.

Проєкти оцінювала команда українських експертів: Наталія Стрибук (продюсерка), Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка), Сергій Зленко (представник України в Eurimages), Алік Шпилюк (кіноексперт, артдиректор Української кіноакадемії), Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист), Сергій Буковський (документаліст), Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA), Аліна Горлова (режисерка, сценаристка) та Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової ради Docudays UA).

Netflix не брав участі в оцінці матеріалів та не бере на себе зобовʼязань щодо проєктів.

Нагадаємо, раніше Netflix збільшив кількість україномовного контенту.