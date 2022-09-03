У державному історико-художньому заповіднику “Гобустан” в Азербайджані запрацював україномовний аудіогід.
Про це повідомив надзвичайний і повноважний Посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
Аудіогід запрацював у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
“Це музей просто неба з величезною колекцією безцінних історичних експонатів періоду кам’яного віку”, – йдеться у повідомленні.
Культурний ландшафт наскельних малюнків Гобустану включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Проєкт реалізовано за безпосередньої участі Почесного консула України в м.Шемахи Мехралі Гасимова.
Нагадаємо, рік тому у Великій Британії запустили перший аудіогід українською, який став 27-м у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської.