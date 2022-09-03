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У заповіднику “Гобустан” в Азербайджані запрацював україномовний аудіогід

Проєкт реалізовано за участі Почесного консула України у місті Шемахи Мехралі Гасимова. 

У заповіднику “Гобустан” в Азербайджані запрацював україномовний аудіогід
Фото: uk.wikipedia.org

У державному історико-художньому заповіднику “Гобустан” в Азербайджані запрацював україномовний аудіогід.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний Посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

Аудіогід запрацював у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

“Це музей просто неба з величезною колекцією безцінних історичних експонатів періоду кам’яного віку”, – йдеться у повідомленні.

Культурний ландшафт наскельних малюнків Гобустану включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Проєкт реалізовано за безпосередньої участі Почесного консула України в м.Шемахи Мехралі Гасимова. 

Нагадаємо, рік тому у Великій Британії запустили перший аудіогід українською, який став 27-м у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської

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