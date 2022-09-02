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“Однієї смерті вже д***я”. Гамлет Зіньківський розповів про обстріли міста і власну творчість під час війни

Гамлет Зіньківський – харківський художник, відомий своїм стріт-артом. Митець розповів про те, як живе Харків під постійними обстрілами.

“Однієї смерті вже д***я”. Гамлет Зіньківський розповів про обстріли міста і власну творчість під час війни
Фото: Facebook Гамлета Зіньківського

Герой відео, яке опублікував проєкт “Український Свідок”, український художник Гамлет Зіньківський. Він відомий своїм стріт-артом, який створює не тільки в Харкові, а й в інших містах України: графіті і мурали Гамлета прикрашають Бердянськ, Маріуполь, Одесу, Тернопіль та інші міста України. Художник також добре відомий за кордоном.

Рідне місто митця – Харків. Воно знаходиться практично на кордоні з Росією, отже загарбники не соромляться обстрілювати його і в день, і вночі. Що вони, власно, і роблять: наслідки цих обстрілів добре видно у відеосюжеті.

Фото: Facebook Гамлета Зіньківського

Фото: Facebook Гамлета Зіньківського

Після 24 лютого Гамлет деякий час займався гуманітарною допомогою на Західній Україні, але потім повернувся до рідного міста.

“Один друг запросив мене до себе в батальйон – і я повернувся в Харків”, – розповідає чоловік. “Те, що я малюю, є малою частиною моєї роботи в підрозділі”.

 

Зйомки відбуваються на фоні будівлі, яку росіяни знищили ракетами. На питання журналістів, чи багато людей тут загинуло, Гамлет відповідає: “Навіть одна смерть – це вже д***я. Тут загинула людина, яку я знав особисто. Статистика тут не працює”.

Нагадаємо, у Лісабоні проходить виставка українського сучасного мистецтва “Подаруй мені завтра”.

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