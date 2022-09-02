​Росіяни вчергове брешуть про перебування місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, – Енергоатом

Компанія закликає не вірити російським фейкам про місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Компанія "Енергатом" закликає критично ставитися до будь-якої інформації щодо роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яку поширює російська сторона.

Про це Енергоатом повідомив у Telegram.

"Росіяни у пропагандистських ЗМІ вчергове брешуть про перебування місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Колаборант Володимир Рогов, який невідомо чим займається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, проте іменує себе "членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", видав чергову порцію фейків про перебування експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рогов говорить про нібито відсутність у персоналу станції претензій до озброєних російських військових. Однак це цинічна брехня. Адже будь-які претензії та незгода українських атомників закінчуються катуваннями і тортурами з боку російських окупантів. Це підтверджується численними розповідями працівників ЗАЕС незалежним журналістам про звірства загарбників за найменші натяки на проукраїнську позицію.

“Рашисти заявляють, що начебто "забезпечили" безпеку місії, але… Окупаційні війська РФ постійно обстрілювали її маршрут. Через мінометний обстріл станції росіянами 1 вересня 2022 року на ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – нагадують в Енергоатомі.

В компанії наголошують, що найбрехливіше твердження окупантів – заява про те, що місія МАГАТЕ побувала там, де "хотіла". Це при тому, що її представників не допустили навіть до кризового центру ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники місії.

Однак, частина техніки на станції все ж потрапила в кадр, і загарбники "вигадали виправдання: мовляв, це "техніка військ хімічного захисту". Хоча правила пожежної безпеки забороняють захаращувати простір, тим паче військовою технікою, тим паче на атомній станції. Адже на такому об'єкті просто надважливо, щоб пожежні машини мали безперешкодний проїзд в разі необхідності.

“Та окупанти, як завжди, спроможні лише брехати. А забезпечувати безпеку станції, як і раніше, здатен лише український персонал – атомники ЗАЕС. Навіть попри вже понад піврічну відсутність нормальних умов праці".

Нагадаємо, 1 вересня попри численні російські обстріли маршруту до ЗАЕС місія МАГАТЕ прибула на атомну електростанцію.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив об’єкт, проте заявив, що кілька експертів МАГАТЕ будуть постійно присутні на Запорізькій АЕС.