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СБУ на Дніпропетровщині викрила зрадницю, яка передавала росіянам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового

Зловмисниця випитувала дані про розташування військової частини чоловіка та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

СБУ на Дніпропетровщині викрила зрадницю, яка передавала росіянам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканка смт. Преображенка Дніпропетровської області надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей

Про це повідомляє українська спецслужба.

Слідством встановлено, що 31-річна зрадниця розпочала роботу на ворога у травні.

"Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, перебуваючи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини", - інформує СБУ.

Спецслужба повідомляє, що зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну". Вона випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. Отриману інформацію зрадниця передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де її використовували для артилерійських та авіаційних ударів.

Зрадницю затримали після чергової передачі даних. Їй повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Миколаївщині подружжя збирало для окупантів інформацію про дислокацію ЗСУ. Свої розвідувальні дії жінка маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини.

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