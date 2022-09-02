Головне за ніч. П’ятниця, 2 вересня

Друга ніч осені у більшості регіонів і в столиці минула відносно спокійно, обстрілів зазнали Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області та Миколаївщина.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, а також намагається втримати окуповані території на півдні.
Росіяни також продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 вересня – у нашій новині.
Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення – близько 48 700 військових.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Про інші втрати противника – в новині.
Вночі 2 вересня окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова.
За даними поліції, вогонь вівся із ЗРК С-300.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, жертв немає, пошкоджено два інфраструктурні обʼєкти та чотири автомобілі.
Цієї ночі ворог знову вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Вогонь вівся з "градів" по двох селах Червоногригорівської громади.
Поранено 56-річного чоловіка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав Резніченко.
Унаслідок цього обстрілу понівечені 16 будинків, один знищено. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, авто, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води – майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.
Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ у Донецькій області.
"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок «Теремок» на вул. Торській", – написав у фейсбуці мер міста Вадим Лях.
На щастя, обійшлося без жертв.
Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 1 вересня скасував дію низки документів щодо створення та роботи делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
У переліку документів, що втратили чинність, є указ від 5 травня 2020 року про створення делегації, а також документи про зміни у її складі. Указ набув чинності в день оприлюднення.
Нагадаємо, Тристоронню контактну групу створили у 2014 році після початку російської агресії в Україні.
Важкі бої тривають у двох районах Херсонської області, у Миколаївській ППО знищила ракету повітряного базування.
Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.
Ворожих обстрілів також зазнали Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.
Більше інформації – в нашій новині.
У Києві вранці 2 вересня спостерігається сильне задимлення повітря, спричинене пожежею в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Києві.
З наближенням осені подібне явище стало для столиці вже майже звичним. Ситуація ускладнюється метеорологічною димкою – накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря. До поліпшення ситуації киянам рекомендовано закрити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю.
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!