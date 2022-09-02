Головне за ніч. П’ятниця, 2 вересня

Бої на Херсонщині та на Донбасі, обстріл Харкова і Дніпропетровщини, дим над Києвом.

Друга ніч осені у більшості регіонів і в столиці минула відносно спокійно, обстрілів зазнали Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області та Миколаївщина.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, а також намагається втримати окуповані території на півдні.

Росіяни також продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення – близько 48 700 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 2 вересня окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова.

За даними поліції, вогонь вівся із ЗРК С-300.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, жертв немає, пошкоджено два інфраструктурні обʼєкти та чотири автомобілі.

Цієї ночі ворог знову вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Вогонь вівся з "градів" по двох селах Червоногригорівської громади.

Поранено 56-річного чоловіка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав Резніченко.

Унаслідок цього обстрілу понівечені 16 будинків, один знищено. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, авто, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води – майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ у Донецькій області.

"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 2 вересня. Хоча ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок «Теремок» на вул. Торській", – написав у фейсбуці мер міста Вадим Лях.

На щастя, обійшлося без жертв.

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 1 вересня скасував дію низки документів щодо створення та роботи делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

У переліку документів, що втратили чинність, є указ від 5 травня 2020 року про створення делегації, а також документи про зміни у її складі. Указ набув чинності в день оприлюднення.

Нагадаємо, Тристоронню контактну групу створили у 2014 році після початку російської агресії в Україні.

Важкі бої тривають у двох районах Херсонської області, у Миколаївській ППО знищила ракету повітряного базування.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Ворожих обстрілів також зазнали Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

У Києві вранці 2 вересня спостерігається сильне задимлення повітря, спричинене пожежею в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Києві.

З наближенням осені подібне явище стало для столиці вже майже звичним. Ситуація ускладнюється метеорологічною димкою – накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря. До поліпшення ситуації киянам рекомендовано закрити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!