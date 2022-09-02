До вишів цьогоріч буде зараховано 95% випускників шкіл, – Шкарлет

За підсумками основної і додаткової сесій 209 тис. випускників вже пройшли національний мультипредметний тест.

До закладів вищої освіти цьогоріч буде зараховано 95% випускників шкіл.

Про це під час телемарафону заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, пише Укрінформ.

“За підсумками основної і додаткової сесій 209 тис. випускників вже пройшли національний мультипредметний тест і вступили до закладів вищої освіти. 209 тис. із 223 тис. випускників 11-х класів. На сьогодні ми ще розраховуємо на 6 тис. на спеціальну сесію, яка пройде з 12 до 16 вересня. І я впевнений, що ми майже 95% наших випускників зарахуємо до закладів вищої освіти”, – зазначив очільник МОН.

Зазначимо, в основній сесії Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 187 тис. осіб. Більш як 6,5 тис. випускників отримали 200 балів щонайменше з одного предмета НМТ.

У додатковій сесії НМТ, яка відбулася 17-18 серпня, взяли участь 21 814 вступників, з них 2891 складав тестування за кордоном.

Нагадаємо, НМТ проходив у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). Тестування відбувалося у три сесії: основну, додаткову і спеціальну.

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