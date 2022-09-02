Унаслідок бомбардування росіянами Миколаївщини поранено людину

Окупанти вдарили також по українських позиціях в Бериславському району на Херсонщині.

За добу окупанти тричі винищувачами та штурмовиком нанесено ракетні удари по українських позиціях в Бериславському району на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

З нашого боку без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків РФ нанесено ураження. Результати дорозвідуються.

“Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу”, – йдеться у повідомленні.

Російська армія продовжувала атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено.

Нагадаємо, за інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, 1 вересня біля Миколаєва пролунали шість вибухів.