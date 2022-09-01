Біля Миколаєва пролунали шість вибухів, - мер міста

Сьогодні вдень біля Миколаєва знову пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - написав він в Telegram.
За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.
"Прошу всіх бути максимально обережними", - наголосив він.
Нагадаємо, внаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва загорілись зернові силоси на інфраструктурному обʼєкті в Корабельному районі. Площа займання – орієнтовано 200 кв. метрів