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Біля Миколаєва пролунали шість вибухів, - мер міста

Мешканців закликають бути максимально обережними.

Біля Миколаєва пролунали шість вибухів, - мер міста
Миколаїв (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень біля Миколаєва знову пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - написав він в Telegram.

За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.

"Прошу всіх бути максимально обережними", - наголосив він.

Нагадаємо, внаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва загорілись зернові силоси на інфраструктурному обʼєкті в Корабельному районі. Площа займання – орієнтовано 200 кв. метрів

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