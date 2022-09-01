На Київщині горять торфовища, мешканців просять обмежити перебування на вулиці

У ДСНС запевняють, що причин для паніки немає, адже зараз це сезонне явище.

На Київщині тривають роботи з ліквідації пожеж на родовищах торфу. Станом на 21:00 31 серпня було виявлено чотири осередки загорання.

Про цеповідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Так, виявлено пожежу торфу на площі 0,1 га с. Феневичі Іванківська ОТГ Вишгородського району. Пожежу ліквідовано о 18:30; у с. Романків Обухівського району пожежу торфу о 18:35 ліквідовано на площі 0,005 га.

Крім того, у с. Соснівка Вишгородського району пожежу торфу на площі 3 га локалізовано та ліквідовано на площі 0,25 га. Гасіння залишків пожежі торфу на площі 2,75 га буде продовжено зранку 1 вересня. У с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району пожежу торфу на площі 0,1 га локалізовано та частково ліквідовано на площі 0,08 га. Гасіння залишку пожежі торфу на площі 0,02 га триває 1 вересня.

"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! Немає причин для паніки, адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101!", - зазначили в ДСНС.

У Київській міській державній адміністрації також закликали громадян дотримуватись запобіжних заходів.

"Киянам рекомендують зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні пресслужби КМДА у Telegram.

Нагадаємо, раніше КМДА попередила про погіршення якості повітря в Києві. Щоб поліпшити ситуацію зі станом повітря жителям порадили зачинити вдома вікна, не виходити без необхідності на вулицю, пити багато води, а якщо в приміщенні є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.