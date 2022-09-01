Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині горять торфовища, мешканців просять обмежити перебування на вулиці

У ДСНС запевняють, що причин для паніки немає, адже зараз це сезонне явище.

На Київщині горять торфовища, мешканців просять обмежити перебування на вулиці
Фото: ДСНС Київщини

На Київщині тривають роботи з ліквідації пожеж на родовищах торфу. Станом на 21:00 31 серпня було виявлено чотири осередки загорання.

Про цеповідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Так, виявлено пожежу торфу на площі 0,1 га с. Феневичі Іванківська ОТГ Вишгородського району. Пожежу ліквідовано о 18:30; у с. Романків Обухівського району пожежу торфу о 18:35 ліквідовано на площі 0,005 га.

Крім того, у с. Соснівка Вишгородського району пожежу торфу на площі 3 га локалізовано та ліквідовано на площі 0,25 га. Гасіння залишків пожежі торфу на площі 2,75 га буде продовжено зранку 1 вересня. У с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району пожежу торфу на площі 0,1 га локалізовано та частково ліквідовано на площі 0,08 га. Гасіння залишку пожежі торфу на площі 0,02 га триває 1 вересня.

"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! Немає причин для паніки, адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101!", - зазначили в ДСНС.

У Київській міській державній адміністрації також закликали громадян дотримуватись запобіжних заходів.

"Киянам рекомендують зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні пресслужби КМДА у Telegram.

Нагадаємо, раніше КМДА попередила про погіршення якості повітря в Києві. Щоб поліпшити ситуацію зі станом повітря жителям порадили зачинити вдома вікна, не виходити без необхідності на вулицю, пити багато води, а якщо в приміщенні є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також