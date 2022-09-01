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Росія має припинити небезпечні провокації і дозволити безпечний проїзд місії МАГАТЕ, – МЗС України

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на обстріл росіянами окупованого Енергодару і ЗАЕС.

Росія має припинити небезпечні провокації і дозволити безпечний проїзд місії МАГАТЕ, – МЗС України

Російські війська посилено обстрілюють маршрут, яким експерти МАГАТЕ мають доїхати із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Про це заявив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити безпечний проїзд МАГАТЕ”, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня. Мер міста повідомив про руйнування цивільних об’єктів і загиблих.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Місія не може продовжити рух з міркувань безпеки.

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