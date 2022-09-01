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Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури.

Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок
Фото: EPA/UPG

В окупованому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Про це повідомляє в Telegram Енергоатом.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

 

Нагадаємо, окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня. Мер міста повідомив про руйнування цивільних об’єктів і загиблих.

Росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Місія не може продовжити рух з міркувань безпеки.

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