Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури.

В окупованому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Про це повідомляє в Telegram Енергоатом.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Нагадаємо, окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня. Мер міста повідомив про руйнування цивільних об’єктів і загиблих.

Росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Місія не може продовжити рух з міркувань безпеки.