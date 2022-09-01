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Росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія не може продовжити рух з міркувань безпеки.

Росіяни обстрілюють з артилерії маршрут місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Наслідки ворожих обстрілів Енергодара 1 вересня
Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Окупанти обстрілюють з артилерії наперед узгоджений маршрут слідування місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", – йдеться у повідомленні.

Старух зазначив, що Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. 

"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", – наголосив він. 

Нагадаємо, Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня. Мер мечта повідомив про руйнування цивільних об’єктів і загиблих.

Експерти МАГАТЕ мають прибути на ЗАЕС сьогодні, вони планували провести на станції кілька днів. 

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