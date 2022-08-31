​86% закладів освіти Київщини будуть працювати очно або у змішаному форматі

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про те, що 86% закладів освіти Київщини розпочнуть роботу в очному чи змішаному форматі.

Про це повідомляє сайт Київської обласної військової адміністрації.

Згідно з повідомленням, навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня. У Київській області 86% навчальних закладів розпочнуть свою роботу в очному чи змішаному форматі.

"У Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі. Змішаний формат поєднуватиме офлайн та дистанційні формати. У 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно", – пояснив Кулеба.

За його словами, в області працюють 1 353 навчальні заклади різного рівня та форми власності. Комісії в районах та громадах перевірили всі навчальні заклади та рекомендували до використання 1 095 споруд як укриття. Переважна більшість із них найпростіші, але обладнані електро- та водопостачанням, вентиляцією та водовідведенням.

Голова обладміністрації наголосив, що у всіх навчальних закладах області рішення щодо формату навчання ухвалювали індивідуально, насамперед з огляду на ситуацію безпеки.

"У всіх закладах освіти проходять навчання педагогічних працівників щодо організації роботи під час повітряних тривог. Також опрацьовані шляхи евакуації. Для учнів вже розпочались і будуть проводитися до 5 вересня навчальні евакуації", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, влада думає над створенням державної дистанційної школи. Вона має об’єднати українських дітей за кордоном, внутрішньо переміщених осіб і представників української діаспори.