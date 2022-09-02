ФСБ шукає вихідців з України в Москві задля звинувачення у "терактах" - ГУР

У Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО".

"Одною з цілей вказаних дій є недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - йдеться у повідомленні.

Також у спецслужбі вважають, що ця кампанія має сформувати негативний образ українців як терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території Росії.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО, очікується організація ФСБ серії терактів у містах РФ з масовими жертвами серед цивільних.