Всі слова щодо підтримки України мають підтверджуватись зброєю, снарядами, фінансами, – Зеленський

Сила має бути за Україною, за вільним світом. Зокрема за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії.

Зараз Україна опинилася в епіцентрі російського радіаційного шантажу. Армія РФ ще в березні захопила Запорізьку атомну станцію й досі утримує її. Це найбільша атомна станція Європи – там шість атомних реакторів.

Станція не раз зазнавала обстрілів. У першу ж ніч, коли туди зайшли російські окупанти – у ніч на 4 березня, – вони обстріляли будівлі станції з танків. Цьому є відеопідтвердження. Протягом місяців ситуація не змінювалась: обстріли й провокації щоденно, постійно, наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

"Під прикриттям атомної станції російська армія обстрілює сусідні міста й райони – у цьому була стратегія. Окупанти обстрілюють і саму станцію, щоб тиснути на Україну й на всіх вас у Європі, на весь світ. Вони хочуть, щоб ви проявили слабкість, щоб ви здалися й перестали підтримувати Україну. Ось для чого Росія здійснює цей радіаційний шантаж", – впевнений президент.

За його словами, нещодавно ЗАЕС опинилася буквально за крок від катастрофи, коли внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені лінії енергопередач і автоматика почала глушити реактори.

Тільки завдяки українським атомникам, які працюють там абсолютно професійно навіть у таких складних умовах, вдається запобігти аварії. Якби не вони, РФ уже спровокувала б найгіршу катастрофу в історії Європи – ще страшнішу, ніж Чорнобильська.

І логічно, що це вимагає жорсткої міжнародної реакції.

Місія інспекторів МАГАТЕ, які прибули на ЗАЕС вчора, має допомогти з питанням безпеки станції. Головне питання – її демілітаризація. Також було домовлено, що разом з місією МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС прибудуть незалежні журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Але російські військові зупинили на блокпосту журналістів, які їхали разом з місією, не пропустили їх далі. Очевидно, окупанти відчули, що в присутності вільних медіа буде неможливо брехати МАГАТЕ й усьому світу. Вільні ЗМІ лякають Росію.

"На жаль, місія не захистила журналістів і не дотиснула росіян, щоб незалежні медіа таки були на станції, щоб усе було там відкрито й справедливо. А ми говорили про це з місією й домовлялися. Говорили, що без допуску незалежних журналістів на місці домінуватимуть російські пропагандисти. Це буде театр. На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ й головного –заклику до Росії щодо демілітаризації станції. А як же можна без цього?" – наголосив президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що місія дотримає того, про що сторони домовилися і що відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти. Не можна залишати найбільший за 40 років ризик радіаційної катастрофи. Не можна залишати військових держави-терориста на атомній станції. Є ситуації, коли від дотримання слова залежить доля всіх на континенті. Зараз саме така ситуація.

Україна вже не раз демонструвала, що наше слово завжди має вагу. Вона зробила все, аби МАГАТЕ отримала доступ до ЗАЕС. Також вона виконала свої зобов’язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи у світі та недопускає й нової міграційної кризи. Голод у країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів у Європу, зокрема на Середземноморське узбережжя, в Італію.

"Ми готові сприяти зупинці цінового хаосу у Європі. Поки Росія витрачає сили, щоб збільшити дефіцит газу на ринку та ціни, Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС. Зокрема й для цього важливо, щоб Запорізька станція повернулась у безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі. Російська присутність на станції значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері", – заявив президент.

Він додав, що завдяки нашому експорту електрики можна стабілізувати енергоспоживання сусідів у ЄС. Як наслідок, це зменшить енерготиск Росії на всю Європу. Навіть зараз, при всіх складнощах, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії.

Зеленський наголосив, що ми маємо забезпечити повне дотримання кожної обіцянки щодо посилення тиску на Росію, щоб нарешті зупинити радіаційний шантаж, гарантувати повну безпеку Запорізькій АЕС та чотирьом іншим великим атомним обʼєктам в Україні.

"Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру. Але дуже добре відчуває силу на полі бою", – підкреслив президент.

Сила має бути за Україною, за вільним світом. Зокрема за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Сила має бути й за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж.

Україна вже один із найбільших у світі виробників агрокультур. Разом із партнерами можна побудувати і один з найбільших кластерів агропереробки, посилити нашу здатність бути гарантом продовольчої безпеки, зробивши Україну місцем виробництва доступних продуктів харчування для всього світу.

Також Україна – ідеальна локація для розміщення будь-яких переробних підприємств. Від деревообробки до всіх видів машинобудування. У нас велика кількість фактично всіх ресурсів і копалин – від газу до літію; кваліфіковані люди, швидка логістика на європейський ринок, хороший доступ до нього. Ми цього хочемо, ми прагнемо.

"Україна – це амбітний проект відбудови після бойових дій. Відбудови на сотні мільярдів євро – усього, що Росія зруйнувала своїм терором. Десятки тисяч різних обʼєктів маємо спорудити фактично заново. І я вдячний тим італійським компаніям, які вже проявили свою зацікавленість. І Україна – це абсолютно новий сектор оборони й безпеки, чия потужність відповідатиме тому, що ми пережили в цій війні, і який зробить фундаментальний внесок у безпеку Європи в наступні десятиліття", – зауважив він.

Нагадаємо, за словами голови делегації до ЗАЕС, очільника МАГАТЕ Гроссі, місія агентства буде постійно присутня на станції. Сам він із неї вже поїхав.