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У Колумбії від вибуху загинули семеро поліцейських

Замінованим було їхнє авто. 

У Колумбії від вибуху загинули семеро поліцейських
Поліція Колумбії (ілюстративне фото)
Фото: telesurenglish.net

Семеро поліцейських загинули внаслідок вибуху на заході Колумбії. Це найсмертоносніша атака на сили безпеки відтоді, як президент Густаво Петро обійняв посаду місяць тому, пише Reuters.

Ще один поліцейський був поранений. Трьом із семи загиблих – 20 і менше років. Вибухівка здетонувала в авто поліції. 

Петро, колишній партизан руху М-19, намагався досягти повного миру в майже 60-річному конфлікті в Колумбії. 

"Я категорично відкидаю напад з застосуванням вибухових речовин в Сан-Луїсі. Ця дія є явним саботажем повного миру", – заявив він. 

Згідно з джерелами серед силових структур, в районі вибуху діють так звані дисиденти з нині демобілізованих повстанців Революційних збройних сил Колумбії (FARC). Дисидентські групи відкидають мирову угоду, укладену їхнім колишнім керівництвом. 

Унаслідок конфлітку між урядом, лівими партизанами, правими воєнізованими угрупованнями і бандами наркоторгівців у Колумбії тільки з 1985 по 2018 рік загинули не менше 450 000 людей. 

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