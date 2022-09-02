Єврокомісія вважає, що Газпром закрив “Північний потік” під обманним приводом

Заява Газпрому про закриття “Північного потоку” демонструє ненадійність Росії.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ерік Мамер.

“Оголошення Газпрому сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під обманним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника”, - написав Мамер.

Він підкреслив, що така поведінка доводить цинізм Росії, оскільки вона спалює газ замість того, щоб виконувати свої контракти.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts. — Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022

Нагадаємо, сьогодні Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.