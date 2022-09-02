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Єврокомісія вважає, що Газпром закрив “Північний потік” під обманним приводом

Росія вкотре демонструє цинічну поведінку.

Єврокомісія вважає, що Газпром закрив “Північний потік” під обманним приводом
Прокладання Північного потоку - 2
Фото: EPA/UPG

Заява Газпрому про закриття “Північного потоку” демонструє ненадійність Росії. 

Про це повідомив речник Європейської комісії Ерік Мамер. 

“Оголошення Газпрому сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під обманним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника”, - написав Мамер. 

Він підкреслив, що така поведінка доводить цинізм Росії, оскільки вона спалює газ замість того, щоб виконувати свої контракти.

Нагадаємо, сьогодні Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.

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