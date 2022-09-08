Продюсер проєкту “Виховання висотою” прокоментував звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами

На зйомках фільму в Києві спалахнув скандал через пошук котів-дублерів з притулку для стрибка з другого поверху.

Держкіно оприлюднило відповідь продюсера проєкту "Виховання висотою" Олександра Захлюпаного стосовно використання під час зйомок фільму котів, які мають стрибати з висоти другого поверху.

Про це Держкіно повідомило у Facebook.

“У зв’язку з активним поширенням інформації в соцмережах про те, що у проєкті “Виховання висотою” планується використання котів, які мають стрибати з рівня другого поверху на матрац, що розглядається, як жорстоке поводження з тваринами, Держкіно попередньо надсилало запит на пояснення ситуації до продюсера-виконавця”, – зазначили у Держкіно.

Відповідь Держкіно опублікувало без редагування.

“... В сценарії дійсно є сцени з котом, але по сюжету головний герой намагається врятувати кота від бешкетників і в майбутньому це рятує життя йому самому. Тема та сюжет ні в якому разі не порушує пункт 5.4.21 розділу 5 Договору... Реалізація творчого задуму планується здійснюватись за допомогою прийомів режисури, монтажа, комп’ютерної графіки, з застосуванням оптичних ілюзій та з залученням професійних каскадерів...”, – йдеться у відповіді продюсера проєкту.

Нагадаємо, у Києві проходять зйомки короткометражного фільму "Виховання висотою", в якому також задіяний кіт-актор. При цьому для однієї зі сцен, де передбачається стрибок тварини з другого поверху, організатори знімального процесу шукають кота-дублера або декількох.

До одного з волонтерів столичного притулку звернулася помічниця режисера Антона Чистякова Наталія Баранова з проханням "запросити" кількох вихованців на зйомки стрічки, оскільки за сценарієм потрібен стрибок кота з вікна на висоті близько 2 метрів вниз на матрац.

У притулку обурилися такою ситуацією, і закликали Держкіно, за кошти якого і здійснюються зйомки короткометражки, прокоментувати її.