Що робити з пам’ятником "Засновникам Одеси", вирішуватимуть на громадських обговореннях

Після них упродовж місяця триватиме електронне опитування жителів громади.

В Одесі вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.

Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради в Telegram.

Обговорення проведуть 19 вересня. Уповноваженим із проведення заходу призначили міське управління з питань об'єктів культурної спадщини.

Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме упродовж 20 вересня - 20 жовтня.

Нагадаємо, на Пагорбі Слави в Ужгороді демонтували пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

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