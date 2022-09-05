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Що робити з пам’ятником "Засновникам Одеси", вирішуватимуть на громадських обговореннях

Після них упродовж місяця триватиме електронне опитування жителів громади.

Що робити з пам’ятником "Засновникам Одеси", вирішуватимуть на громадських обговореннях
Фото: Telegram/Одеса. Офіційно

В Одесі вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.

Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради в Telegram. 

Обговорення проведуть 19 вересня. Уповноваженим із проведення заходу призначили міське управління з питань об'єктів культурної спадщини.

Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме упродовж 20 вересня - 20 жовтня.

Нагадаємо, на Пагорбі Слави в Ужгороді демонтували пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

А в Луцьку із 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" зняли радянську зірку вагою 300 кг.

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