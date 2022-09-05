Що робити з пам’ятником "Засновникам Одеси", вирішуватимуть на громадських обговореннях

В Одесі вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.
Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради в Telegram.
Обговорення проведуть 19 вересня. Уповноваженим із проведення заходу призначили міське управління з питань об'єктів культурної спадщини.
Після громадських обговорень планують провести електронне опитування жителів громади, яке триватиме упродовж 20 вересня - 20 жовтня.
Нагадаємо, на Пагорбі Слави в Ужгороді демонтували пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.
А в Луцьку із 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" зняли радянську зірку вагою 300 кг.