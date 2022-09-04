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Барак Обама отримав телевізійну премію "Еммі"

Його номінували на премію в розділі "Видатний оповідач".

Барак Обама отримав телевізійну премію "Еммі"
Фото: EPA/UPG

44-й президент США Барак Обама отримав телевізійну премію "Еммі" за роль оповідача у документальному серіалі Netflix.

Про це повідомляє сайт "Еммі".

Обама був нагороджений за роль оповідача у фільмі "Наші великі національні парки". Його номінували на премію в розділі "Видатний оповідач".

У п'яти епізодах серіалу Netflix розповідається про дику природу національних парків США, Індонезії, Кенії, Чилі та інших країн.

Серіал продюсувала компанія Higher Ground Productions, яку заснували Барак Обама та його дружина Мішель.

Церемонія вручення "Еммі" відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі.

 

Нагадаємо, дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель запустила дитяче кулінарне шоу "Ваффлс + Моті" на Netflix.

 

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