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На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують радянську символіку

Відповідне рішення сьогодні було прийняте на засіданні міськради.

На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують радянську символіку
Фото: Ужгородська міська рада

На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Рішення про це підтримали сьогодні на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Зокрема, приберуть надписи «ГВАРДІЯ» та радянську символіку на монументах (танках), демонтують барельєфи з тріумфальної арки – герб, серп та молот, а також червону зірку. Демонтують і зірку на шпилі біля стели", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівники комунального підприємства "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" розпочали роботи з демонтажу.

Фото: Ужгородська міська рада

Фото: Ужгородська міська рада

Нагадаємо, учора в Луцьку на меморіалі "Вічна Слава" демонтували 300-кілограмову радянську зірку.

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