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На Миколаївщині затримали корегувальника, який збирав і передавав інформацію про ЗСУ і HIMARS

Чоловікові повідомлено про підозру.

На Миколаївщині затримали корегувальника, який збирав і передавав інформацію про ЗСУ і HIMARS
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканцю Миколаївської області повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Надалі росіяни планували завдавати ракетних та артилерійських ударів по них.

Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їхній зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.

Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкас за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Він надавав ФСБ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів та об'єктів критичної інфраструктури.

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