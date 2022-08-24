На Черкащині за держзраду судитимуть інформатора ФСБ, – Офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкас за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Він надавав ФСБ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів та об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Слідство встановило, що за виконання завдань чоловікові обіцяли грошову винагороду. Крім того, він просив у представників ФСБ пістолети з глушником та прицілами, вибухові пристрої та боєприпаси, щоб підготуватися до підтримки окупантів", – йдеться в повідомленні.

У червні 2022 року інформатора ФСБ затримали під час збору даних про розташування військової частини. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку серпня СБУ затримала помічника народного депутата, який розраховував стати гауляйтером на Черкащині.