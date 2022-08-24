За пів року Україна знищила російської військової техніки на $16,6 млрд, - Forbes

Видання не враховувало оцінку ракет, які Росія випустила по Україні, або які було збито.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд, без урахування ракет.

Видання Forbes підрахувало, скільки коштувала знищена техніка окупантів.

Найбільшою втратою армії РФ став флагман Чорноморського флоту з потужним озброєнням – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. 13 квітня українські ракети "Нептун" завдали ударів по крейсеру, а наступного дня "Москва" пішла на дно.

Окрім "Москви" на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на $165 млн. Серед них – вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн.

До затоплення "Москви" найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за $86 млн, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель "Саратов" за $75 млн. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська і доправляв туди воєнну техніку.

Топ-10 найбільших втрат росіян за одиницю:

ракетний крейсер «Москва» – $750 млн;

літак Іл-76 – $86 млн;

десантний корабель «Саратов» – $75 млн;

літак Су-30СМ – $50 млн;

літак Су-34 – $40 млн;

літак Су-35 – $32 млн;

літак Іл-22ПП – $30 млн;

ЗРК «Тор-М2» – $25 млн;

судно «Василь Бех» – $21 млн;

ОТРК «Іскандер» – $21 млн.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на $82 млрд.

9 серпня вибухи на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму знищили щонайменше дев’ять військових літаків РФ. Це стало найбільшою втратою авіації РФ протягом дня не лише за час війни в Україні, а й загалом з часів Другої світової. Росія назвала офіційною причиною пожежі недбальство співробітників аеродрому. ЗМІ вважають, що, найімовірніше, вибухи стали результатом української диверсії. Київ офіційно не підтверджував свою причетність.

Загалом Росія втратила 234 літаки на $5,3 млрд – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

Forbes не включав в оцінку втрат вартість ракет, які Росія випустила по Україні, або які було збито. Їхню точну кількість підрахувати складно. Лише за перші два місяці війни РФ застосувала приблизно 1300 ракет. Їхню вартість Forbes оцінив у $7,5 млрд.

Зазначається, що одразу після вторгнення Кремль активно використовував дорожчі та більш точні ракети типу "Калібр" і ракетні комплекси "Іскандер". Але вже в середині літа почав переходити до старих зразків.

У майбутньому Forbes планує вносити корективи у методику розрахунків і зменшувати середню вартість одиниці техніки через перехід росіян на більш старі зразки озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України наразі складають близько 80 000 осіб. Йдеться не тільки про загиблих, а й про інші втрати.

За підрахунками Генштабу ЗСУ, приблизна кількість загиблих окупантів складає 45,7 тисяч. Відкритої статистики поранених немає.