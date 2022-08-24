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Втрати Росії разом з пораненими і дезертирами складають понад 80 000 осіб, – Бен Воллес

Просування ворога зараз відбувається у метрах на тиждень, а не в кілометрах. 

Втрати Росії разом з пораненими і дезертирами складають понад 80 000 осіб, – Бен Воллес
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України наразі складають близько 80 000 осіб.

Йдеться не тільки про загиблих, а й про інші втрати. Про це він повідомив у інтервʼю BBC 4`s Today, пише The Guardian.

"Ми значною мірою розуміємо, ми приймаємо свого роду спостереження за російськими втратами – якщо ви обʼєднаєте смерті, поранення, дезертирство – понад 80 000 їхніх збройних сил", – сказав він.

Воллес підкреслив, що ці 80 000 втрачені за шість місяців, у той час як втрати РФ у Афганістані за десятиліття склали 15 000. 

"Я думаю, зараз ми в ситуації, коли Росія перебуває в дуже хиткому становищі", – вважає він.

Воллес додав, що Україна може повернути собі всі захоплені території. Міністр зауважив, що просування Росії зараз вимірюється метрами на тиждень, не милями.

Нагадаємо, за підрахунками Генштабу ЗСУ, приблизна кількість загиблих окупантів складає 45,7 тисяч. Відкритої статистики поранених немає. 

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