“Україна обов’язково переможе попри те, що це завдання – не з легких”.

Триває війна з Росією – одвічним ворогом України за свободу. Українці стали більш свідомими, а від того – сильнішими, щоб покарати вікових злочинців – росіян – за все скоєне ними за століття.

Про це полк "Азов" повідомив у Telegram.

“Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям”, – пишуть азовці.

У "Азові" впевнені – Україна обов’язково переможе, попри те, що це завдання – не з легких.

“Це кажуть воїни того самого полку "Азов", які вирвалися з пекла "Азовсталі", де нас хотіли знищити. Криваво й підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов – це вся Україна!”

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав звернення до українців з нагоди Дня Незалежності та подякував захисникам, які мужньо боронять територіальну цілісність нашої країни.