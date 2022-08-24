Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
ГоловнаСуспільствоВійна

Кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості, – "Азов" привітав українців із Днем Незалежності

“Україна обов’язково переможе попри те, що це завдання – не з легких”. 

Кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості, – "Азов" привітав українців із Днем Незалежності
Скріншот відео
Фото: Азов у Telegram

Триває війна з Росією – одвічним ворогом України за свободу. Українці стали більш свідомими, а від того – сильнішими, щоб покарати вікових злочинців – росіян – за все скоєне ними за століття.

Про це полк "Азов" повідомив у Telegram.

“Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям”, – пишуть азовці.

У "Азові" впевнені – Україна обов’язково переможе, попри те, що це завдання – не з легких.

“Це кажуть воїни того самого полку "Азов", які вирвалися з пекла "Азовсталі", де нас хотіли знищити. Криваво й підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов – це вся Україна!”

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав звернення до українців з нагоди Дня Незалежності та подякував захисникам, які мужньо боронять територіальну цілісність нашої країни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також