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На окупованій Луганщині примусово мобілізували 55% чоловіків, - Верещук

Віцепрем'єр підкреслила, що відсидітись не вийде.

На окупованій Луганщині примусово мобілізували 55% чоловіків, - Верещук
Фото: Анна Стешенко

Примусово мобілізованим, які потрапили до лав окупантів, потрібно скласти зброю і не воювати проти ЗСУ.

Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук під час інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

На питання, що можуть зробити ті, кого вже мобілізували, Верещук відповіла, що вони можуть скласти зброю і не воювати.

"Те, що вони і роблять здебільшого: складати зброю, не воювати проти нашої регулярної армії, не стріляти в людей, бо потім, якщо вони залишаться живі, вони будуть відповідати перед законом", - розповіла вона.

Віцепрем’єр відмітила, що лише в так званій "ЛНР" 55% чоловічого населення вже стали "гарматним м’ясом" і процес примусової мобілізації продовжується. Людям, яких ще не мобілізували, вона порадила евакуюватися та втікати будь-якими методами.

"Що зробити? Евакуюватися, втекти від такої мобілізації. Намагатися врятуватися всіма методами, не вірити окупанту, не вірити ворожій пропаганді і зробити все, щоб покинути цю територію, яка на сьогодні є тимчасово окупованою", - наголосила Верещук.

Віцепрем'єр підкреслила, що відсидітись не вийде. Окупанти залучають до своїх лав навіть неповнолітніх.

"Там навіть 16-річних дітей залучають. Ті будуть підносити снаряди, ті будуть кухарчуками у столових. Я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, бо володію ситуацією, володію інформацією", - розповіла вона.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Луганщині, зокрема у Сватовому, оголосили про початок загальної мобілізації.

Також в ОРЛО рашисти дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків.

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