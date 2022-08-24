Головне за ніч. Середа, 24 серпня

Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня відновлення Незалежності. Уперше свято відзначається в умовах великої війни. РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рівно пів року тому, 24 лютого.

Напередодні свята Росія посилила постріли української території. Вночі 24 серпня під ударами російської армії опинилися Харків, Дніпро та Запоріжжя. Щоб не наражати українців на небезпеку, масові святкові заходи в Україні проводитися не будуть.

Із 31 Днем Незалежності українців привітав Президент Володимир Зеленський.

Відеозвернення було записано в центрі української столиці, на Майдані Незалежності. Ролик оприлюднено офісом президента.

"Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє: вільний народ. Незалежної України", – наголосив він.

Крім слів президента, у привітанні є ролик із кадрами початку повномасштабного наступу Росії, вибухів, вимушених переселенців, які залишили свої домівки, рятуючись від ворога, протестів українців проти окупації під дулами російських автоматів, українських захисників, які йдуть в бій, рятувальників, які розбирали завали понищених обстрілами будинків, лікарів, які рятують життя.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог наступав на Бахмутському і Авдіївському напрямках, успіху не мав. Російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

Генштаб просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги – тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за пів року війни в Україні російська армія втратила близько 45 700 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, три танки, три артилерійські системи, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

У ніч на 24 серпня російська армія обстріляла Запоріжжя.

“Ворог знову поцілив в обласний центр”, – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі і неподалік Комунарського району.

Близько четвертої години ранку росіяни завдали по Запоріжжю ще одного удару. “Ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста”, - повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова. “Прилетіло” по декількох адресах”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.

На Дніпропетровщині ніч була суцільною повітряною тривогою: ворог гатив з “градів” і “ураганів”.

Обстріли спричинили пожежу, руйнування будинків і ушкодження лінії електропередач. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Росіяни “привітали” жителів Луганщини 35 потужними обстрілами і трьома ракетними ударами.

Минулої доби окупанти шість разів були змушені відступати.

Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни, заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при ООН Річард Міллс.

Він поставив риторичне запитання: “Чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?”

“На ці питання може відповісти тільки президент Путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні. Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу”, – сказав Міллс.

За словами постпреда, Росія повинна негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і створити демілітаризовану зону в прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дасть змогу групі експертів МАГАТЕ відвідати на об'єкт, провести інспекцію й оцінити стан безпеки.

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