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Окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині, дев'ять поранених

Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади. 

Окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині, дев'ять поранених
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

24 серпня орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади на Миколаївщині.

Про це повідомив у Телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Також 24 серпня близько 01:00 були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Сьогодні вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах ніч минула відносно спокійно. 

Нагадаємо, що на півдні Збройні сили України завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони.

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