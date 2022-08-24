"За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі", – Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

24 лютого о 4 ранку відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не втікла, не здалась і не забула.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із 31 Днем Незалежності.

Відеозвернення було записано в центрі української столиці, на Майдані Незалежності. Ролик оприлюднено офісом президента.

"Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє: вільний народ. Незалежної України", – наголосив він.

24 лютого нам казали, що в нас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: "З Днем Незалежності України".

"За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє імʼя і репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді непотрібні, а де для нас двері відкриті", – наголосив президент, згадавши слова французького колеги Еманюеля Макрона.

Зеленський додав, що більше ніхто не зможе сказати, що Україна – це десь там біля Росії. Ми ще не мали HIMARS, але мали людей, готових зупиняти танки голими руками. Нам не могли закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю.

Президент додав, що 24 лютого о 4 ранку відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не втікла, не здалась і не забула.

Крім слова президента, у привітанні є ролик із кадрами початку повномасштабного наступу Росії, вибухів, вимушених переселенців, які залишили свої домівки, рятуючись від ворога, протестів українців проти окупації під дулами російських автоматів, українських захисників, які йдуть в бій, рятувальників, які розбирали завали понищених обстрілами будинків, лікарів, які рятують життя.

"Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує хлопки", – зазначив президент.

Він наголосив, що нам не важливо, яка у них армія, нам важливо, яка у нас земля – ми будемо за неї битись до кінця. Пройшовши стільки кроків, ми не маємо права не дійти до кінця.

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили – мир. Зараз кажемо – перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння, хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли "освобождать". И нам гораздо больше понятен Джонсон, который говорит по-английски, чем насильники, мародеры, которые все это делали по-русски. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, з пістолетом біля скроні, дял нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки а кайдани. Не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли будемо святкувати нашу перемогу. Всією Україною, бо ми не торгуємо своєю землею і людьми. Всі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Донбас – це Україна, і ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим – це Україна, і ми будемо його повертати", – наголосив президент України.

Нагадаємо, українців у День Незалежності закликають бути особливо обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ворог може активізувати ракетні атаки.