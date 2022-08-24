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Росіяни знову вдарили по Харкову

“Прилетіло” по декільком адресам.

Росіяни знову вдарили по Харкову
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

У ніч на 24 серпня окупанти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Тепер під обстрілом опинився Новобаварський район. 

“Прилетіло” по декільком адресам”, – зазначив міський голова.

Про постраждалих наразі інформації немає.

Нагадаємо, вночі 23 серпня Росія вдарила по Шевченківському районі Харкова.

Окупанти обстріляли обласний центр і вранці того ж дня, а також завдали ударів по Чугуївському та Ізюмському районах області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, двоє людей отримали поранення. 

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