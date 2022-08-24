Росіяни знову вдарили по Харкову

У ніч на 24 серпня окупанти знову обстріляли Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Тепер під обстрілом опинився Новобаварський район.
“Прилетіло” по декільком адресам”, – зазначив міський голова.
Про постраждалих наразі інформації немає.
Нагадаємо, вночі 23 серпня Росія вдарила по Шевченківському районі Харкова.
Окупанти обстріляли обласний центр і вранці того ж дня, а також завдали ударів по Чугуївському та Ізюмському районах області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, двоє людей отримали поранення.