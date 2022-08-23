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За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області, - Живицький

На щастя, від обстрілів ніхто не загинув.

За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області, - Живицький
Фото: Faceboook Дмитра Живицького

За сьогодні, 23 серпня, росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад. Всього було зафіксовано понад 80 прильотів.  

 Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада: з 08:50 артобстріл громади − 8 прильотів. А о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів. Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж”, - розповів Живицький.  

О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади − 5 прильотів. 

Крім того, з 17:15 до майже 19:00 окупанти вели мінометний вогонь по Краснопільській громаді − 21 прильот. 

Також з 19:25 тривав артобстріл Великописарівської громади, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії. Наслідки обстрілів Великописарівської громади уточнюються.

Нагадаємо, Росія ввечері 23 серпня завдала удару по Харкову. Під обстріл потрапив Шевченківський район обласного центру.

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