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За вчора Повітряні Сили ЗСУ збили 5 російських БПЛА

Ударна авіація також завдавала ударів по окупантах.

За вчора Повітряні Сили ЗСУ збили 5 російських БПЛА
Фото: Повітряні сили ЗС України у Telegram

За добу 23 серпня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи”, - повідомили в Повітряних силах.

За добу вони завдали до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ РФ. 

Нагадаємо, добою раніше підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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