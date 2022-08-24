Найгірший сценарій війни з Росією позаду, - Резніков

Втім, для України все ще залишаються загрози.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що “найгірший сценарій” війни позаду.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю CNN.

“Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою або бойових ліній за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми зробили там багато хороших засобів стримування”, - повідомив Резніков.

Як додав голова міноборони, Україна стоїть на порозі “нового етапу” війни, почавши свою контрнаступальну кампанію в іншому напрямку.

Резніков також підкреслив, що дуже небезпечним є “синдром втоми”, і з цією загрозою треба працювати, про це необхідно розмовляти з людьми.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що сильна Україна є найкращим вирішенням проблеми з Росією в Європі.