Американські дипломати не планують евакуюватись з Києва, - ЗМІ

При цьому вони будуть більш обережними.

США не планують негайно змінювати дипломатичну присутність в Україні, незважаючи на занепокоєння щодо ударів Росії

Про це повідомляє CNN.

Державний департамент США не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, попри занепокоєння з приводу того, що Росія посилить зусилля щодо нанесення ударів по Україні найближчими днями.

Найближчими днями американські дипломати вживуть додаткових заходів обережності, але не збираються покинути Київ.

Втім, Держдепартамент знову закликав американців негайно покинути Україну, посилаючись на занепокоєння щодо планів Росії атакувати українську інфраструктуру та державні об’єкти.

Як раніше повідомлялось, Держдепартамент США володіє інформацією про активізацію Росією зусиль щодо ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями.