Канада розширила санкційний список проти Росії: додалися 62 особи і підприємство

Канадський уряд також посилить підтримку поліції України та ДСНС.

Канада розширила санкційний список проти Росії. До нього внесено 1750 осіб і організацій.

Про це премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив під час онлайн-виступу на другому саміті Кримської платформи.

"Ще 62 особи і одне підприємоство оборонного сектору, що бере участь у російській війні проти України. Ми тяжко журимося з приводу наслідків цієї війни – інфляції, економічної, продовольчої кризи", – повідомив Трюдо.

Він додав, що Канада створить групу для посилення боротьби з російською дезінформацією. Також канадійці нададуть додаткову підтримку українській поліції і ДСНС.

"Ми не повинні звикати до цієї війни і цього жаху. Ми повинні бути пліч-о-пліч з нашими українськими друзями", – наголосив він.

Нагадаємо, другий саміт Кримської платформи проходить переважно в онлайн-форматі. Особисто прибув президент Польщі Анджей Дуда.