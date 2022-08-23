Німеччина достроково виконала план Єврокомісії і заповнила газосховища на 80%​

До 1 листопада влада країни планує довести цей показник до 95%.

Німеччина достроково виконала план Європейської комісії щодо заповнення підземних сховищ газу на 80%. Станом на 21 серпня вони заповнені на 80,14%.

Про це пише LIGA.Бізнес із посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

У самій Німеччині встановили собі планку заповнити сховища на 95% до 1 листопада.

Директор об'єднаного газового хабу Німеччини Trading Hub Europe Торстен Франк прогнозує, що цей показник буде досягнутий, хоча й з певними регіональними відмінностями.

"До листопада ми зможемо заповнити багато сховищ на 95%, але не всі", – сказав він в коментарі газеті Rheinische Post.

За його словами, хоча загального дефіциту газу в Німеччині не буде, у деяких місцевостях він все ж можливий. Але загалом це не повинно вплинути на приватних споживачів.

"У нас хороші результати в накопиченні та скороченні споживання. Я повністю переконаний, що цієї зими у приватних будинках ніхто мерзнути не буде", – заявив він.

Нагадаємо, російський "Газпром" зупинить Північний потік з 31 серпня на три дні, що пригальмує заповнення німецьких газосховищ.

Німеччина стала восьмою з 19 країн Євросоюзу, яка виконала план Єврокомісії щодо заповнення газосховищ. Цього тижня до них має приєднатися Італія, сховища якої заповнені на 79%. Загалом по ЄС цей показник становить 77,42%.

Як повідомлялося, країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%.