Європа зіткнулася з новими перебоями в постачанні енергоресурсів через пошкодження трубопроводу з Казахстану

Європа зіткнулася з новими перебоями у постачанні газу через пошкодження у Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК), яким нафта проходить через Росію. Це посилило занепокоєння щодо можливого зниження поставок газу, пише Reuters.

У КТК, найбільшим акціонером якої є російська "Транснафта", повідомили, що експорт двома з трьох її нафтоналивних пунктів на чорноморському терміналі призупинено. Причиною призупинення в компанії назвали пошкодження "в місцях кріплення підводних рукавів до резервуарів плавучості".

Два джерела повідомили агентству, що один пункт може обслуговувати менше 70% нормальної пропускної здатності терміналу, тож Казахстану, який використовує КТК в якості основного маршруту для експорту своєї нафти, загрожує скорочення видобутку.

Захід звинувачує Росію в обмеженні постачань енергоносіїв, аби підвищити ціну у відповідь на санції, впроваджені за повномасштабне вторгнення. Постачання природного газу в Європу скоротилося приблизно на 75% у річному вимірі, і "Газпром" знову оголосив про позаплановий ремонт "Північного потоку-1". Ціни на газ на тлі цього знову зросли – учора вони вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів. Українська ГТС заявила, що може повністю компенсувати перебої в роботі "Північного потоку-1".