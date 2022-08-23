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​Країни ЄС видаватимуть візи росіянам в індивідуальному порядку, - Єврокомісія

Кожну заявку оцінюватимуть відповідно до мотивації, враховуючи політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини.

​Країни ЄС видаватимуть візи росіянам в індивідуальному порядку, - Єврокомісія
Фото: Christophe Gateau

Питання видачі європейських віз росіянам вирішуватися в індивідуальному порядку під час розгляду кожного конкретного прохання.

Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це мають робити держави-члени, це входить до їхньої компетенції. Вони мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини", - сказала вона на брифінгу у Брюсселі.

"Держави-члени мають дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, беручи до уваги гуманітарні причини, візи для членів сімей, журналістів та дисидентів", - додала представниця Єврокомісії.

Хіппер попросили роз'яснити зміст заяви представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про те, що "забороняти в'їзд усім громадянам Росії – невдала ідея". Вона також нагадала, що ЄК у травні поширила рекомендації щодо тимчасового припинення угоди з Росією про спрощення візового режиму.

Нагадаємо, заборонити вʼїзд до ЄС усім громадянам РФ закликав в інтервʼю Washington Post Президент України Володимир Зеленський.

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – сказав він.

Упродовж кількох днів ідею підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

30-31 серпня у Празі під головуванням Бореля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де планують обговорити це питанні.

Ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?".

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