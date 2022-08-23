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Естонія закликає своїх громадян не відвідувати Росію

В МЗС Естонії це пояснюють антиесонською риторикою з боку РФ.

Естонія закликає своїх громадян не відвідувати Росію
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

МЗС Естонії звернувся до громадян із закликом не відвідувати Російську Федерацію.

Про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

“У зв’язку з агресивною антиестонською риторикою з боку Російської Федерації, яка значно посилилася останніми днями, повторюю попередження Міністерства закордонних справ Естонії щодо уникнення будь-яких поїздок на територію Росії”, - написав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Якщо ж громадяни Естонії вже перебувають в Росії у короткій поїздці, їх закликають серйозно подумати про необхідність залишати Росії. 

“Росія – це країна, яка веде війну проти України, і не виключені провокації проти громадян Естонії”, - наголосив Рейнсалу.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Естонії Урмас Рейнсалуу провели телефонні переговори. Сторони домовились, що туристам із РФ треба заборонити в’їзд до ЄС. Для цього співрозмовники скоординували свої наступні спільні кроки.

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