Головне за день. Вівторок, 23 серпня

Бої на Донбасі, саміт Кримської платформи, обстріли Сумщини і Харкова, загроза безпеці ЗАЕС. Яким запам’ятається 181-й день повномасштабної війни.

В Україні пройшов другий саміт Кримської платформи – міжнародного консультаційно-координаційного формату, започаткованого минулого року.

Метою платформи є консолідація світової спільноти задля ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.

Після вступного слова міністра закордонних справ до учасників саміту і мешканців Криму звернувся президент Володимир Зеленський.

Подробиці – в нашій новині, читайте також Кримська платформа. Точка повернення

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог намагається захопити Донеччину і утримати окуповані райони на півдні. Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве і відійшли.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. У районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 23 серпня – у нашій новині.

За сьогодні, 23 серпня, російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад. Всього було зафіксовано понад 80 прильотів. На щастя, ніхто не загинув.

Росія ввечері 23 серпня завдала удару по Харкову.

Інформацію підтвердив у своєму Telegram міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під обстріл потрапив Шевченківський район обласного центру.

Наразі про потерпілих невідомо.

МАГАТЕ через кілька днів може відправити місію на Запорізьку АЕС, якщо переговори з Україною та Росією будуть успішними.

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Гроссі зазначив, що Україна проінформувала агентство про поновлення російських обстрілів в останні дні. Ці обстріли завдали додаткової шкоди в районі атомної електростанції.

Цікаво, що МАГАТЕ робитиме, якщо переговори раптом успішними не будуть. Не відправлятиме місію?

До слова, вчора від російських обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін.

22 серпня росіяни обстріляли автомобіль таксі на території Запорізької ТЕС. Пораненого пасажира - слюсаря цеху теплової автоматики та вимірювань ЗАЕС Владислава Мітіна, 1996 року народження – доправили до лікарні.

"Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, про обстріл авто вчора повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, хоча росіяни і звинуватили в інциденті ЗСУ, на відео рашистів було видно, що машину розстріляли впритул, імовірно, з автомата.

Нині українська розвідка повідомила, що росіяни навмисне обстрілюють Запорізьку ТЕС, зокрема, золовідвали, аби здійняти хмари радіоактивного пилу.

У Донецьку вдень 23 серпня внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, в якій терористи облаштували "адміністрацію" "ДНР".

Бойовики стверджують, що їхній ватажок Пушилін не постраждав. Поширені локальними пабліками фото влучання опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Центр прийняття рішень так званої "днр" всьо", – написав він.

Нагадаємо, що вибухи в тимчасово окупованому Донецьку лунали й вчора – на складі боєприпасів росіян.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!