Обстріли Запорізької ТЕС: у реанімації помер поранений працівник АЕС, - Енергоатом

Від російських обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

22 серпня росіяни обстріляли автомобіль таксі на території Запорізької ТЕС. Пораненого пасажира - слюсаря цеху теплової автоматики та вимірювань ЗАЕС Владислава Мітіна, 1996 року народження - доставили в лікарню.

"Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, про обстріл авто вчора повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, хоча росіяни і звинуватили в інциденті ЗСУ, але на відео рашистів було видно, що машину розстріляли впритул, імовірно, з автомата.

Нині українська розвідка повідомила, що росіяни навмисне обстрілюють Запорізьку ТЕС, зокрема, золовідвали, аби здійняти хмари радіоактивного пилу.