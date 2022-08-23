Її зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс".

У Луцьку з 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" сьогодні демонтували радянську зірку.

Про це повідомляє "Суспільне".

На опублікованих фото видно, що символіку прибирають з допомогою підіймача та болгарки.

Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.

Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю, але згодом вирішили демонтовувати її частинами. Бронзову зірку зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс".

Фото: Суспільне

Роботи з демонтажу проводяться спільно з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава" почали демонтаж радянської символіки. Зокрема, - прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.

Нагадаємо, 16 серпня влада Естонії ухвалила рішення демонтувати та перенести меморіали радянської доби Другої світової війни в прикордонному місті Нарва.