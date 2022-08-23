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Поліція патрулюватиме Харків у День міста на трофейному "тигрі"

Збройні Сили України захопили техніку в росіян, коли ті заїхали на ній до Харкова на початку повномасштабного вторгнення.

Поліція патрулюватиме Харків у День міста на трофейному "тигрі"
Фото: Харківська ОВА

У День міста поліцейські Харкова виїхали на патрулювання на трофейному "тигрі". 

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

"Тигр" захопили в росіян Збройні Сили України, коли окупанти заїхали на ньому в місто на початку повномасштабного вторгнення. Влада області відремонтувала техніку і передала поліціянтам.

Керівник ОВА Олег Синєгубов зауважив, що з часом таких трофеїв побільшає. Він додав, що символічно, що в День Харкова і в День Державного прапора України техніка розпочне працювати для Нацполіції. 

Фото: Харківська ОВА

"Ця техніка проїхала від Бєлгорода до нашого українського Харкова. На ній їхали окупанти, які знищували наше місто. А зараз на ньому будуть їздити наші герої. Саме наш прапор тепер бачимо на авто", – зауважив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

На бортах трофейного "тигра" вивели напис: "Доброго вечора, ми з Харкова".

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, ЗСУ активно використовують у боях трофейну російську бронетехніку, яка була відбита у ворога або полишена ним під час втечі. Мова йде про сотні танків. Для цього Укроборонпром освоїв ремонт трофейної техніки окупантів.

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